Barhélémy Dias répond à Tanor Dieng: "Nous dénonçons ce socialisme de caserne..."

Barthélémy Dias n'a pas pris de pincettes pour répondre à l'appel du Secrétariat exécutif national (Sen) du Parti socialiste (Ps) lequel a, lors d'une réunion tenue samedi dernier, exhorté les anciens membres bannis de la formation politique fondée par Léopold Sédar Senghor de rejoindre les rangs. Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, visiblement laissé de marbre par cet appel, a adressé une missive à Ousmane Tanor Dieng et Cie, via sa page Facebook. Et pour Dias-fils, ils lutteront pour "un socialisme des valeurs…"