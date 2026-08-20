Foot : le président de la FSF Abdoulaye Fall ouvre l'Assemblée Générale de la Ligue Pro

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le samedi 22 août 2026 à partir de 09h30 au Stade Léopold Sédar Senghor. Selon un communiqué officiel de la Cellule de Communication de l'instance, cette rencontre constitue un rendez-vous capital pour les acteurs du football local.
La cérémonie d'ouverture sera présidée par le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), M. Abdoulaye Fall. Les travaux se poursivront ensuite sous la direction du président de la LSFP, M. Babacar Ndiaye.
En vue d'assurer le suivi de ces assises, la Ligue professionnelle convie l'ensemble des professionnels des médias à couvrir cet événement majeur de la saison sportive.
La cérémonie d'ouverture sera présidée par le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), M. Abdoulaye Fall. Les travaux se poursivront ensuite sous la direction du président de la LSFP, M. Babacar Ndiaye.
En vue d'assurer le suivi de ces assises, la Ligue professionnelle convie l'ensemble des professionnels des médias à couvrir cet événement majeur de la saison sportive.
Autres articles
-
Mercato : Bamba Dieng prêt à s’engager avec l’Étoile Rouge de Belgrade
-
Les changements tactiques avant le coup d'envoi modifient les probabilités attendues
-
Tournoi de préqualification olympique (basket): deuxième défaite et élimination pour le Sénégal
-
Mercato : Bamba Dieng a trouvé un accord avec la Lazio
-
Décès de Pierre Martin Sagna : La FSBB rend hommage à une légende du basket sénégalais