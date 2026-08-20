Foot : le président de la FSF Abdoulaye Fall ouvre l'Assemblée Générale de la Ligue Pro

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le samedi 22 août 2026 à partir de 09h30 au Stade Léopold Sédar Senghor. Selon un communiqué officiel de la Cellule de Communication de l'instance, cette rencontre constitue un rendez-vous capital pour les acteurs du football local.



La cérémonie d'ouverture sera présidée par le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), M. Abdoulaye Fall. Les travaux se poursivront ensuite sous la direction du président de la LSFP, M. Babacar Ndiaye.



En vue d'assurer le suivi de ces assises, la Ligue professionnelle convie l'ensemble des professionnels des médias à couvrir cet événement majeur de la saison sportive.