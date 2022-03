Barrages Mondial 2022 : « Cette double confrontation contre l’Egypte s’annonce encore rude et très difficile » (Cissé)

Pour faire face à l’Egypte et décrocher une troisième qualification à la coupe du monde, le sélectionneur des « Lions » a jugé nécessaire de reconduire le même groupe. « Pour cette double confrontation, on a pensé qu’il était pertinent de repartir et d’être dans la continuité de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes en train de faire, ce que les garçons ont fait durant cette CAN-là. Reconduire, en réalité le même groupe à qui nous avons une totale confiance en terme de compétences mais aussi en terme d’attitude ».



Le technicien sénégalais annonce un match rude contre l’Egypte. « Aujourd’hui, nous sommes en face à deux échéances qui sont très importantes pour le football sénégalais, les éliminatoires et la qualification de cette équipe nationale en novembre et décembre 2022. Cette double confrontation contre l’Egypte, l’équipe qu’on vient de battre aux pénaltys en finale, lors de la dernière CAN s’annonce encore rude et très difficile », a fait savoir Aliou Cissé.