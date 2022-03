Barrages Mondial 2022 : le sélectionneur des Pharaons arme ses joueurs contre les "Lions"

L’équipe nationale d’Egypte va entamer lundi 21 mars son regroupement en direction de la double confrontation contre le Sénégal (25 mars au Caire et 29 mars à Dakar). A cinq jours du démarrage de camp d’entraînement, Carlos Queiroz a encore utilisé le canal de son compte Twitter pour lancer un message à ses joueurs.



Cependant, le sélectionneur a rassuré les fans égyptiens car il pense que son équipe est pleine de joueurs courageux et talentueux, et qu'ils peuvent écrire l'histoire.



« Privilégier les objectifs et les rêves, rien n'est impossible. Ne doutez jamais qu'une équipe pleine de personnes engagées, courageuses et talentueuses peut changer l'avenir. Tous ensemble maintenant unis, soutenant l'équipe d'Egypte. Un drapeau égyptien dans chaque fenêtre d'accueil. Un maillot de l'équipe nationale habillé dans le cœur de chaque fan. Cent millions de fans réunis et unis en un seul battement de cœur », a tweeté Queiroz.



Un appel à l’union des cœurs du technicien portugais âgé de 69 ans dans le but de créer une atmosphère positive autour d’une équipe égyptienne qui espère prendre sa revanche sur le Sénégal après avoir perdu la finale de la CAN 2022 aux tirs au but.



Carlos Queiroz veut une 4ème participation de l’Egypte à la Coupe du monde, après 1934, 1990 et 2018.