Barrages Mondial 2022 : « les prix des billets sont accessibles aux Sénégalais », selon Louis Lamotte

La Fédération sénégalaise de Football a décidé d’innover pour le match retour Sénégal-Egypte, comptant pour les barrages du mondial Qatar 2022. Pour assister à la rencontre, il faudra acheter un ticket sur la plateforme gaindeyi.com La Commission d’organisation a fait savoir qu’il existe deux formes de tickets d’entrée que sont « les billets physiques et les billets électroniques, qui seront tous dotés d’un QR code qui permettra l’accès au stade. Sur chaque billet, il sera indiqué la porte d’entrée de l’utilisateur. Il existe 10 portes d’accès au stade et qu’un utilisateur ne pourra accéder au stade qu’à travers le numéro de la porte indiquée sur son ticket ».L’instance en charge du football sénégalais a dévoilé, lundi, le prix des billets. En catégorie rouge, le spectateur devra débourser 3000 FCFA, alors qu’en jaune, le prix est fixé à 10000 FCFA. Il existe deux catégories pour les VIP. La première est à 100.000 FCFA et la seconde à 300.000 FCFA.Interrogé sur les tarifs jugés excessifs des billets, Louis Lamotte a indiqué que les « places devraient être suffisamment relevées pour quelque part générer de ressources pour ne pas être déficitaire ».D’après lui, les prix des billets sont accessibles aux Sénégalais. « Il faut savoir que le billet à 3000 Fcfa, c’est déjà la moitié du stade. Je ne pense pas que c’est une opération commerciale, parce que 3000 FCfa c’est un billet suffisamment accessible aux Sénégalais lamba », a fait savoir le président de la Commission marketing de la FSF.Il a soutenu que la vente des billets a débuté ce mardi et qu’il n’y aura pas de vente de billets le jour du match. Selon Louis Lamotte, les ventes s’arrêteront 24 heures avant la rencontre.Pour éviter les longues files d’attente et bousculades, la FSF a informé que les portes du Stade seront ouvertes à 10 heures. « Un dispositif d’accueil et d’orientation sera mis en place de tel sorte à aucun niveau il n’y ait bousculade ».Pour la sécurité, Lamotte a annoncé la présence de 800 gendarmes et 600 éléments de GMI.