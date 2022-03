Barrages Mondial 2022 : quelques surprises dans la liste des 26 joueurs de Aliou Cissé

L’euphorie de la victoire finale en Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 est désormais derrière les « Lions ». Place maintenant au barrage de la Coupe du monde 2022, où le Sénégal affrontera l’Egypte en double confrontation (25 mars et 29 mars 2022). Aliou Cissé a publié une liste de 26 joueurs. Fidèle à son ossature, le sélectionneur a reconduit presque les mêmes, mais avec quelques surprises.



On note quelques surprises chez les gardiens de but, après les forfaits de Seny Timothy Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre) et Alfred Gomis (Rennes, France). Le technicien sénégalais fait appel à Bingourou Kamara (Charleroi, Belgique). Cissé annonce le retour du latéral Youssouf Sabaly, qui remplace Ibrahima Mbaye. Joseph Lopy est forfait pour cause de blessure.



Liste des 26 joueurs



Gardiens: Edouard Mendy (Chelsea), Alioune Badara Faty (CasaSports), Bingourou Kamara (Charleroi)



Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Naples), Abdou Diallo (PSG), Pape Abou Cissé (Olympiacos), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp), Bouna Sarr (Bayern Munich), Saliou Ciss (Nancy), Fodé Ballo-Touré (AC Milan), Youssouf Sabaly (Real Betis).



Milieux : Nampalys Mendy (Leicester), Idrissa Gana Guèye (PSG), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace), Pape Matar Sarr (FC Metz), Mamadou Loum Ndiaye (Alavés), Moustapha Name (Paris FC), Pape Guèye (Marseille).



Attaquants : Boulaye Dia (Villarreal), Ismaila Sarr (Watford), Sadio Mané (Liverpool), Famara Diédhiou (Alanyaspor), Bamba Dieng (Marseille), Keita Baldé (Cagliari), Habib Diallo (Strasbourg); Mame Baba Thiam