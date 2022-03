Barrages Mondial 2022 : retrouvailles explosives entre le Sénégal et l'Egypte

Plus d’un mois après le premier sacre continental au grand bonheur de tout un peuple, l’équipe nationale du Sénégal se retrouve face à un nouveau défi de taille : celui de la qualification au Mondial Qatar 2022 face à cette même formation de l’Egypte. Les deux équipes vont s’affronter pour décrocher leur billet pour le Qatar 2022. Le premier acte aura lieu ce vendredi 25 mars 2022, au stade international du Caire.



Les « Lions » devront bien négocier cette manche aller pour faire un bon résultat et de prendre une bonne option avant le match retour mardi prochain à Dakar. Les hommes d’Aliou Cissé n’ont pas connu le moindre problème lors des éliminatoires pour le Mondial 2022 en dominant de la tête et des épaules leur groupe, dans lequel on retrouvait également le Togo, la Namibie et le Congo.



En pleine confiance suite à son titre au Cameroun, le Sénégal veut décrocher une deuxième qualification de suite au mondial pour entrer encore plus dans la légende du football sénégalais.

Aliou Cissé aura une bataille tactique à livrer face à Carlos Queiroz.



Le technicien sénégalais, devra résoudre les équations devant des Pharaons qui seront poussés par 64.000 supporters surexcités qui rêvent de faire tomber les champions d’Afrique.



Il faudra éviter d’être endormi par l’équipe égyptienne, et faire attention à l’homme fort de la sélection égyptienne Mohamed Salah, une nouvelle fois prépondérant dans les résultats de son équipe lors de la CAN. Mais la Coupe d'Afrique des Nations avait surtout confirmé surtout la solidité défensive de cette équipe qui, malgré des blessures pour les gardiens, n'avaient encaissé que 2 buts en 7 matchs. Pour épauler le joueur de Liverpool, Queiroz a convoqué Elneny, Trezeguet, El Shenawy ou Mostafa Mohamed. En revanche, l’excellent Hegazy est absent pour blessure.



Le match entre "Lions" et Pharaons s'annonce intense et explosive.