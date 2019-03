Barthélémy Dias dépose une plainte contre la Dst

Barthélémy Dias ne décolore toujours pas après avoir surpris un individu appartenant, selon lui, à la Direction de la sureté du territoire (Dst). Pour le faire bien comprendre, il compte déposer une plainte contre ladite structure. Car, informe le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, cette affaire doit être tirée au clair dans les plus brefs délais.



Le lieutenant de l’ancien édile de Dakar Khalifa Sall, avait retrouvé mardi matin un individu en train de s’introduire dans son véhicule stationné devant sa demeure. Interrogé par sa garde rapprochée, l’homme en question avait avoué être un élément de la Dst et qu’il avait une mission à accomplir dans la voiture de M. Dias.



Fort de ces aveux, ce dernier est monté au créneau pour dénoncer une manigance de la part du régime de Macky Sall. Ce dernier dont la réélection au premier tour à la tête du Sénégal par le Conseil Constitutionnel a été confirmée, serait en train, selon Dias-fils, de dérouler une panoplie de stratégies pour le mettre en prison.



D’ailleurs, avertit-il, que les Sénégalais ne s’étonnent pas si un beau jour on leur annonçait que de la drogue a été retrouvée dans son véhicule puisque ce serait des sbires du régime qui l’y auront placée.