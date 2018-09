Barthélémy Dias se confie et accuse Tanor d'être à l'origine de son incarcération

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur s’est confié à ceux qui étaient venus lui rendre visite en prison ce week-end. Barthélémy Dias leurs a révélé que c’est Ousmane Tanor Dieng qui est à l’origine de son incarcération. car, explique-t-il, ce dernier a fait croire à Macky Sall qu’il est le plan B de Khalifa Sall et qu'il ferait très mal si jamais il était libre de ses mouvements.



Mais, précise Dias-fils, le raisonnement de son ancien camarade de parti est infondé. «Je ne suis le plan B de personne. Le seul et unique plan c’est Khalifa Sall. C’est lui le plan A, B, C et Z », a-t-il déclaré à ses visiteurs. Non sans souligner qu’il est prêt à rester encore en prison jusqu’au mois de mars.



Se faisant dans la menace, Barthélémy Dias lance : «Tôt ou tard ceux qui nous ont mis en prison Khalifa Sall et moi répondront de leurs actes ».



A l'en croire, Macky Salll et ceux qui le conseillent comme Ousmane Tanor Dieng ont peur de lui. Selon lui, ces derniers «veulent juste m'empêcher de participer aux élections» , rapporte le journal "Les Echos"