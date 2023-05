Barthélémy Diaz charge les leaders de Yewwi et invite les Sénégalais à la retenue (Vidéo)

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, revient à charge après sa dernière sortie polémique. Dans une vidéo publiée via sa page Facebook, il accuse certains leaders de Yewwi de vouloir faire de la coalition, un clan et de mettre en avant leurs intérêts. M. Dias invite, en ce sens, les responsables à revoir la discipline de la coalition. Il a, par ailleurs, appelé les Sénégalais à s'abonner en masse sur ses plateformes après avoir perdu plus de 300.000 Followers. Regardez!

Baboye Dia

