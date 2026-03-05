Diplomatie : le Vice-Président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné reçu par le Président Diomaye Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience ce jeudi 5 mars 2026 au Palais de la République, le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné. Ce dernier était porteur d'un message spécial du Président Alassane Ouattara, soulignant la solidité des relations bilatérales entre Dakar et Abidjan. Cette rencontre de haut niveau intervient dans un contexte de renforcement de l'axe sénégalo-ivoirien, moteur historique de l'intégration au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO.



Les discussions ont porté sur la coopération économique et les défis sécuritaires majeurs qui secouent la sous-région ouest-africaine. Le Vice-Président ivoirien a salué le leadership du Président Faye et réaffirmé la volonté d'Abidjan de travailler main dans la main avec le Sénégal pour stabiliser l'espace communautaire. Cette visite s'inscrit également dans le cadre de la préparation du Sommet extraordinaire de la CEDEAO, dont les travaux techniques se sont ouverts précisément cette semaine en Côte d'Ivoire.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a réitéré son engagement à consolider cet héritage de fraternité, tout en explorant de nouvelles pistes de collaboration dans les domaines de l'énergie et de la souveraineté alimentaire, priorités majeures de son gouvernement.