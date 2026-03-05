Réseau social
Nafila du jour: 06 rakkas pour se "protéger des événements malheureux de la vie et du dernier jour"
16ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 10 fois « Izza zoulzilati ardi »
Les péchés de celui qui aurait fait cela seront tous pardonnés. DIEU le protégera contre les événements malheureux de la vie et du dernier jour. Il vivra au Paradis avec aisance.
Fatime Gueye

Jeudi 5 Mars 2026 - 20:33


