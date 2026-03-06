Convocation de Cheikh Oumar Diagne : le Rassemblement pour la Vérité dénonce une « intimidation »

Le parti politique Rassemblement pour la Vérité / And Ci Dëgg (RV-ACD) a réagi officiellement ce jeudi 5 mars 2026 à la convocation de son Secrétaire général, Cheikh Oumar Diagne. Dans un communiqué de presse, le parti confirme que M. Diagne a reçu un message (SMS) de la police à 17h31 sollicitant sa présence pour une affaire le concernant. Le RV-ACD fustige cette procédure, qu'il qualifie de tentative d'intimidation politique visant à museler un acteur engagé dans la dénonciation des dérives du gouvernement.



Le bureau politique du RV-ACD exprime son indignation face à ce qu'il considère comme un traitement inéquitable de la part des autorités judiciaires. Le parti souligne que les plaintes déposées par Cheikh Oumar Diagne contre des insultes et calomnies émanant de proches du pouvoir restent sans suite.

La pratique consistant à faire circuler des convocations sur les réseaux sociaux avant notification officielle crée un « tribunal médiatique » préjudiciable. Cette convocation intervient dans un climat où le procureur s'est autosaisi suite à des accusations visant des personnalités de l'État, une démarche jugée partiale par le parti.



Face à cette situation, le RV-ACD appelle ses sympathisants et les citoyens attachés aux principes démocratiques à rester mobilisés mais sereins. Le parti réaffirme la constance de son leader dans la défense de la transparence et de l'intérêt national, tout en précisant que le combat pour la « Vérité » se poursuivra malgré les pressions. Cette affaire s'inscrit dans un contexte tendu où d'autres figures, comme Me Moussa Diop, sont également annoncées à la Sûreté urbaine ce vendredi 6 mars.