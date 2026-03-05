Coalition Diomayepresident : Bassirou Diomaye Faye attendu à l'Assemblée Générale de ce samedi 7mars

La coalition dirigée par Dr. Aminata Touré s'apprête à vivre un moment politique fort. Dans un message adressé à ses membres ce jeudi 5 mars 2026, l'ancienne Première ministre a annoncé que le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, honorera de sa présence la clôture des travaux de leur Assemblée Générale. L'événement se tiendra ce samedi 7 mars 2026 dans un hôtel de la place.



Cette Assemblée Générale devrait permettre à la coalition de définir ses orientations pour les échéances à venir et de consolider son soutien aux réformes engagées dans le cadre de l'Agenda Sénégal 2050.