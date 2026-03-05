Commerce et Durable : Les experts de la CEDEAO préparent le Sommet des chefs d'État

La Côte d'Ivoire accueille, du 3 au 6 mars 2026, une consultation régionale stratégique visant à définir une nouvelle trajectoire pour le commerce et le développement durable dans l'espace CEDEAO. Organisée par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, cette rencontre réunit les acteurs clés de la région pour préparer le prochain Sommet extraordinaire des chefs d'État. Sous le thème « L'avenir du commerce, de l'intégration économique et du développement durable », cette session de travail se veut le laboratoire des réformes nécessaires pour relancer la dynamique communautaire dans un contexte de mutations géopolitiques profondes.



Cette consultation intervient à un moment charnière pour l'intégration ouest-africaine. Les experts et décideurs présents à Abidjan planchent sur des solutions concrètes pour lever les barrières non tarifaires qui freinent encore les échanges intra-communautaires. L'objectif est de transformer la CEDEAO en un bloc économique plus résilient et interconnecté, capable de répondre aux défis de la souveraineté alimentaire, de la transition énergétique et de la numérisation des échanges. Cette approche inclusive permet d'intégrer les préoccupations des secteurs privés nationaux et de la société civile dans la future feuille de route des chefs d'État.



Les conclusions de ces quatre jours de débats serviront de base technique aux discussions des présidents de la région lors du futur Sommet extraordinaire. Il s'agit de poser les jalons d'un "nouveau contrat d'intégration" plus adapté aux enjeux de 2026. Parmi les priorités figurent l'accélération de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) au niveau régional et le renforcement des chaînes de valeur locales pour réduire la dépendance aux importations extra-africaines.