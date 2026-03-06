Sécurité régionale : la CEDEAO et le Togo finalisent l'ouverture du Centre d'alerte précoce à Lomé

La Vice-Présidente de la Commission de la CEDEAO, S.E. Mme Damtien Tchintchibidja, a conduit une mission de haut niveau à Lomé ce mardi 3 mars 2026. Reçue en audience par le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo, Calixte Batossie Madjoulba, la délégation a scellé les dernières étapes de la mise en service du Centre national de coordination pour le mécanisme d'alerte précoce (CNCMR). Cette institution stratégique servira d'interface nationale pour anticiper les crises sécuritaires et sociales au sein de l'espace communautaire.



La rencontre a porté sur la validation de la feuille de route technique et institutionnelle nécessaire au fonctionnement optimal du CNCMR. Ce centre a pour mission de collecter et d'analyser en temps réel des données sur les menaces émergentes (terrorisme, crises sanitaires, tensions sociales) afin de permettre une réponse proactive des autorités. Les discussions ont permis d'harmoniser les arrangements administratifs entre la Commission de la CEDEAO et le gouvernement togolais, garantissant ainsi l'intégration du Togo dans le réseau régional de surveillance.



Accompagnée de la Représentante résidente de la CEDEAO au Togo, Mme Deweh Emily Gray, la Vice-Présidente a souligné l'importance de ce mécanisme pour la résilience de l'Afrique de l'Ouest. En devenant pleinement opérationnel, le centre de Lomé renforcera la capacité de la région à prévenir les conflits plutôt qu'à simplement les gérer. Cette mission marque une étape décisive dans le renforcement de l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO, à un moment où la sous-région fait face à des défis sécuritaires complexes.