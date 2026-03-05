Révolte des maraîchers dans les Niayes : les agriculteurs déversent leurs récoltes sur la route

Une vive tension a éclaté ce jeudi 5 mars 2026 dans la zone des Niayes, où des producteurs horticoles en colère ont bloqué la Route Nationale. Pour manifester leur détresse, les agriculteurs ont déversé leurs récoltes sur la chaussée, dénonçant une mévente massive de leurs produits. Le mouvement, d'une rare intensité, vise à alerter l'État sur la saturation du marché local et exige des mesures radicales, dont le limogeage immédiat du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne.



Le point de discorde majeur réside dans la cohabitation jugée déloyale avec les multinationales de l'agrobusiness. Bien que l'État ait annoncé des mesures de régulation et de suspension pour protéger la production locale (notamment sur l'oignon et la pomme de terre), les producteurs affirment que ces entreprises continuent d'inonder le marché. Privés de chambres froides et de capacités de stockage suffisantes, les petits exploitants voient leurs stocks pourrir, tandis que les prix s'effondrent sous la pression d'une offre industrielle concurrente.



Les manifestants accusent le ministre Mabouba Diagne « d'indifférence et d'échec dans la mise en œuvre de la souveraineté alimentaire prônée par le gouvernement ». Ils réclament :

L’application effective et sans faille du gel des produits de l'agrobusiness sur le marché intérieur., la construction urgente de magasins de stockage et de marchés de gros promis dans le cadre des nouveaux pôles agricoles et le départ du ministre de tutelle pour son incapacité à protéger le paysan sénégalais face aux intérêts privés internationaux.