ONU : L'AFP se mobilise derrière la candidature de Macky Sall

L'Alliance des Forces de Progrès (AFP) a officiellement déclaré, ce jeudi 5 mars 2026, son soutien indéfectible à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Dans un communiqué publié par sa Direction collégiale, le parti souligne que cette élection représenterait un tournant majeur pour la diplomatie africaine. Pour l'AFP, le parcours de Macky Sall fait de lui le candidat idéal pour porter la voix du continent et renforcer la coopération internationale dans un contexte mondial de crises multiples.



L'AFP justifie son choix en mettant en avant l'expérience d'homme d'État de Macky Sall, qu'elle qualifie de « leader charismatique et expérimenté ». Le parti rappelle que son aptitude à gérer des dossiers complexes a été éprouvée à la tête d'institutions prestigieuses comme la présidence de la République du Sénégal, la CEDEAO et l’Union Africaine (UA). Selon la déclaration, son sens élevé du devoir et son engagement pour le développement durable sont des atouts indispensables pour relever les défis actuels qui interpellent la communauté internationale.



Considérant Macky Sall comme un « homme d’équilibre et de consensus », l'AFP lance un appel solennel à toutes les forces organisées du Sénégal, ainsi qu'aux partenaires internationaux, pour faire bloc derrière cette candidature. Le parti estime que la présence d'un fils du Sénégal à la tête de l'ONU permettrait non seulement de renforcer le rayonnement du pays, mais aussi d'assurer une meilleure représentativité de l'Afrique au sein des instances de gouvernance mondiale.