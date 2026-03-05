Affaire Cheikh Oumar Diagne : l'intéressé dément toute fuite et précise les échanges avec la police

Cheikh Oumar Diagne a formellement démenti les rumeurs faisant état d'une fuite pour échapper aux autorités ce jeudi 5 mars 2026. Contacté par FD Média, l'actuel Directeur des Moyens Généraux de la Présidence a affirmé n'avoir reçu aucune convocation officielle en bonne et due forme, précisant qu'il se trouvait à son domicile tout au long de la journée. Il récuse les allégations suggérant qu'il se serait soustrait à la justice, expliquant avoir simplement suivi son programme habituel de dévotion et de rupture du jeûne.



Selon les explications fournies par M. Diagne, les interactions avec les forces de l'ordre se seraient limitées à un échange informel via messagerie. Un lieutenant de police l'aurait contacté à 17h31 pour solliciter sa présence à la Sûreté urbaine concernant une affaire le visant. À cette heure, l'intéressé dit avoir décliné l'invitation pour indisponibilité immédiate, liée notamment à ses obligations religieuses (weuzifeu) et au "ndogou" (rupture du jeûne).



L'échange entre le policier et Cheikh Oumar Diagne semble s'être orienté vers une reprogrammation de l'entretien. Le lieutenant aurait proposé un rendez-vous pour le lendemain à 10h, proposition à laquelle M. Diagne a répondu en suggérant plutôt une rencontre en soirée en raison d'autres engagements professionnels ou personnels. À l'heure actuelle, le mis en cause affirme attendre une confirmation officielle de la part des enquêteurs.