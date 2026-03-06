Économie : 2 623 milliards de FCFA pour électrifier tout le pays

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, et son homologue de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, ont présidé ce jeudi 5 mars 2026 la restitution de la stratégie nationale pour l’accès universel à l’électricité. L'objectif est de raccorder l'ensemble des foyers sénégalais à l'horizon 2029. Cette ambition, pilier de la Vision Sénégal 2050, nécessite un investissement de 2 623 milliards de FCFA, dont 64 % devra être mobilisé par le secteur privé.



Le Sénégal affiche un bilan solide avec un taux d'accès national passé de 62 % en 2015 à 86 % en 2024. L'électrification rurale a également progressé pour atteindre 69,8 % l'année dernière. Toutefois, le ministre Sarr a précisé que les subventions actuelles sont devenues insoutenables et que les coûts d'investissement restent particulièrement élevés en zone rurale à cause de la faible densité de population et des revenus limités des ménages.



Pour atteindre l'objectif de 2029, le gouvernement prône une mutation structurelle du marché de l'énergie. Après la production, le Sénégal envisage d'ouvrir progressivement les segments du transport et de la distribution à la concurrence. L'électricité est désormais perçue comme un levier de productivité pour soutenir l'irrigation, la chaîne du froid et la transformation agricole locale, favorisant ainsi la création d'emplois en milieu rural.