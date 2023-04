Basket – AG de la FSBB : Me Seydou Diagne porté à la tête du Comité électoral

Le Comité électoral autonome a été installé mardi, en direction des élections du président et des membres du Comité directeur de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) prévues le 13 mai prochain. Me Seydou Diagne a été porté à la tête de cette instance.



Il partira de son expérience vécue dans le football et le judo. Envoyé par le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), il sera épaulé par Me Baba Diop et Gilbert Mbengue, choisis quant à eux par la Direction des activités physiques et sportives (Daps) du ministère des Sports, ainsi que le Secrétaire général de la FSBB, Amadou Sarr.



En vue des élections prévues le 13 mai prochain, ledit Comité sera chargé de « gérer et de superviser tout le processus électoral ». Me Babacar Ndiaye confirme qu’il sera chargé d’examiner la recevabilité des candidatures, diriger les recours, déterminer le corps, le processus électoral et superviser les séances de vote ».



Avec à sa tête, Me Seydou Diagne, le comité électoral est composé de six membres qui vont « piloter le processus ». Ceci se fera « dans la transparence et la clarté ».



Le CNOSS appelle au respect des textes



Le président de la commission juridique du CNOSS se veut clair : « ce qui nous intéresse, c’est la transparence. Tout ce qu’on fera, on le mettra à la disposition de la presse. C’est votre fédération, nous ne sommes pas membres. Nous nous collaborons avec la presse et des communications seront faites sur comment se passeront les choses. On (le comité) est venu projeter de la lumière sur les textes et leur portée », a fait savoir Me Seydou Diagne.



Avant d’ajouter : « le basket n’est pour personne, c’est pour tout le peuple sénégalais. Les informations, dans un processus électoral, doivent être disponibles et la compétition doit être loyale ».



Assisté par Me Baba Diop, Me Diagne met donc déjà sur la table les règles du jeu et compte « équilibrer » tout le processus électoral.



Le Secrétaire général du CNOSS appelle au respect des textes. « Nous ferons tout pour tous ceux qui veulent être candidats, respectent les textes de la fédération. Ce que nous voulons, c’est que les gens respectent les textes et dans toute la transparence », a assuré Seydina Diagne.