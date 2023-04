Basket - AG élective du 13 mai : l'UBBS et la CRBS exposent leurs doléances au ministre des Sports

La délégation de l'UBBS et de la CRBS a rendu visite au ministre Yankhoba Diatara pour le saisir des «problèmes du basket sénégalais et les irrégularités des joutes électorales à organiser ». Baba Tandian assure que le ministre a bel et bien tenu compte de leurs doléances, avant de déclarer qu'ils « auront bien sûr un candidat pour le 13 mai ».



Après plusieurs sorties contre la candidature aux prochaines élections de la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB) et la gestion « nébuleuses » du président sortant, Me Babacar Ndiaye, l'Union des anciens basketteurs et basketteuses du Sénégal (UBB) et la Convergence pour le Renouveau du Basket sénégalais (CRBS) ont rendu visite, vendredi, au ministre des Sports, Yankhoba Diatara. Ce, pour dénoncer les procédures non transparentes de candidature aux élections et la mauvaise gestion du basket sénégalais.



«L'objet de la visite était pour la relance du basket sénégalais »



Après de longues heures de discussion avec le ministre, Baba Tandian explique les tenants et les aboutissants de la rencontre. « Nous avons fait une réunion très constructive avec l'autorité qui nous a écoutés », informe l'ancien patron de la FSBB.



Seul devant la presse, l’ancien président de SLBC ajoute: « Le but de notre visite était juste de revoir comment faire pour relancer le basket sénégalais ».



Sa candidature jugée «irrecevable», les acolytes de Baba Tandian exigent le retrait de Me Babacar Ndiaye des élections. En plus, ils veulent qu'un comité ad hoc indépendant et neutre soit mis en place pour l'organisation de ces joutes électorales.



M. Tandian fait savoir que Yankhoba Diatara a pris compte de leurs doléances. « Il a promis, avec son staff, de revoir toutes ces questions et problèmes liés aux élections de la fédération. Tout simplement, nous avons dit au ministre tutelle ce qu'il faudrait faire », réagit-il devant les locaux du ministère des Sports.





« Nous avons un candidat mais... »



Selon Baba Tandian, l'État a mis beaucoup de moyens dans le basket-ball.



« Maintenant nous, les anciens membres de la fédération et du basket, allons se concerter pour redorer le blason du basket et sur tout de Dakar Arena. Cet édifice est mal géré faudra lui redonner une autre image pour que les férus du ballon orange puissent s'y sentir à l'aise avec passion et dans de bonnes conditions



L’UBBS et la CRBS n'ont pas déposé une candidature pour les élections « mal organisées ». Tandian rassure: « Nous n'étions pas venus pour parler de candidature, mais plutôt exposer nos doléances au ministre. Il poursuit Nous avons un candidat mais cela n'est pas à l’ordre du jour. Le moment venu vous serez informés de nos décisions », dit-il dans le quotidien sportif « Stades ».