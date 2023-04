Basket - AG élective : le Comité électoral installé

Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB) annonce la mise en place d’un Comité électoral autonome. Selon la source, «l e comité sera chargé de conduire le processus de l’élection du président et des membres du Comité directeur, en application des textes de la FSBB, lors de l’Assemblée générale élective du 13 mai 2023 ».



La FSBB a publié les noms des personnes qui vont former ce comité. Il est composé de : Me Seydou Diagne, président de la commission juridique du CNOSS, il sera le président du comité électoral autonome et des membres, Monsieur Gilbert Sidy Lamine Mbengue de la direction des activités physiques et sportives du ministère des sports et Me Baba Diop, avocat à la cour.



Alors que le secrétariat du Comité électoral est assuré par M. Amadou Sarr, Secrétaire général de la Fédération, assisté de M. Ibrahima Niang, Secrétaire général adjoint.



Pour rappel, l’assemblée générale élective est prévue le samedi 13 mai 2023. Les candidats ont jusqu’au 12 avril pour déposer leurs dossiers.