Basket - AG élective : les candidats à la présidence et au comité directeur connus

En marge de l’assemblée générale de la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB) prévue le 27 mai prochain, le comité électoral autonome a publié mardi la liste des candidats retenus et non retenus pour la présidence et le comité directeur.



Ainsi, le comité électoral autonome a communiqué sur les différentes candidatures retenues. Me Babacar Ndiaye (président sortant) et Mamadou Pathé Keïta (Guédiawaye Basket Academy) sont les deux candidats éligibles pour la présidence.



65 candidats sont retenus pour le comité directeur. Après avoir été recalées, les candidatures d’Ibrahima Cissé (Kaffrine Basket Club) et Cheikh Niang Diombokho (Mbacké Basket Club) sont par la suite acceptées. Celle de Atoumane Gaye (Dagana BC) est irrecevable en raison de l’absence d’un mandat régulier.



« Suite à l’examen des réclamations et pièces nouvelles et aux délibérations du comité, sont déclarés recevables les dossiers de candidature de Monsieur Ibrahima Cissé (Kaffrine Basket Club) et de Monsieur Cheikh Niang Diombokho (Mbacké Basket Club). La candidature de M. Atoumane Gaye, est irrecevable, en raison de l’absence d’un mandat régulier », informe un communiqué du Comité électoral dirigé par Me Seydou Diagne.



« Conformément aux dispositions de l’arrêté 12529 /MEPJS du 31 août 1966 relatif aux comités directeurs des groupements sportifs notamment en ses articles 10 et 14, le comité électoral informe les acteurs, que pour les postes de présidents et de membres Directeur de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball, seuls les clubs disposent du droit de vote et de participer à l’Assemblée Générale », précise le Comité électoral.