Basket – Coupe du Sénégal (Dames) : JA / DBALOC en ouverture des quarts ce dimanche

En quête d’une place en demi-finale, Jeanne d’Arc et DBALOC ouvrent le bal des quarts de la Coupe du Sénégal, ce dimanche, au stadium Marius Ndiaye.



Le lendemain lundi, la suite de ces quarts mettra aux prises le Jaraaf et l’ASC Ville de Dakar. Au même moment à Saint-Louis, SLBC et ISEG, qui n’ont que cette compétition pour sauver leur saison, disputeront la 3ème place du carré d’as de la Coupe du Sénégal.



La quatrième et dernière place opposera les étudiants du DUC à l’ASFO.



Programme ¼ de finale

Dimanche 14 aoutt 2022

Stadium Marius Ndiaye

19h00 JA / DBALOC



Lundi 15 aoutt 2022

Stadium Marius Ndiaye

16h00 Jaraaf / Ville de Dakar

18h00 DUC / ASFO



Stadium Joseph Gaye

16h30 SLBC / ISEG