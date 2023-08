Basket – Coupe du monde 2023 : les États-Unis et l’Espagne qualifiés pour le 2e tour

L'Espagne, tenante du titre, et les États-Unis se sont qualifiés pour le 2e tour du Mondial, lundi, après leur succès contre le Brésil (96-78) et la Grèce (109-81). Ces deux candidats à la victoire finale rejoignent la Lituanie, le Monténégro, l'Allemagne, la Lettonie et le Canada. Ils sont même assurés de la 1re place de leur poule.



Comme face à la Nouvelle-Zélande, les Américains ont commencé piano, à Manille dans le groupe C, face à Georgios Papagiannis (17 points) et ses coéquipiers, pour tranquillement monter en puissance (50-37 à la mi-temps).



Team USA a été boosté par ses remplaçants, dont Austin Reaves (15 points et 6 passes décisives) et Josh Hart, et termine avec neuf joueurs entre 8 et 15 points.



Les Grecs joueront, eux, leur qualification mercredi, dans un match à quitte ou double contre la Nouvelle-Zélande, poussée en prolongation par la Jordanie qui a égalisé à dix secondes de la sirène après un «3+1» de son ancien joueur NBA Rondae Hollis-Jefferson (38 points).



Dans le groupe G à Jakarta, l'Espagne, portée par son meneur de 19 ans Juan Nunez (13 points dont 2/4 à trois points, 7 rebonds et 5 passes), a distancé les Brésiliens en début de dernier quart-temps.



Cinq longueurs derrière au début de l'ultime période (64-59), les Auriverde n'ont inscrit dans ce laps de temps que trois points pour accuser un retard de plus de vingt points (84-63). Ils devront l'emporter contre la Côte d'Ivoire, victorieuse sur le fil de l'Iran (71-69), pour encore croire à la qualification.



3/3 pour l'Afrique



La Slovénie est, elle, tout proche du 2e tour après avoir glané sa deuxième victoire dans le groupe F, contre la Géorgie (88-67) à Okinawa, grâce à une nouvelle performance majuscule de Luka Doncic (34 points, 10 rebonds, 6 passes et 3 interceptions).



Elle validera son billet en cas de succès face au Cap-Vert, qui a remporté la première victoire de son histoire, dans la compétition (pour sa première participation) contre le Venezuela (81-75).



La Géorgie, avec un succès contre les Sud-Américains mercredi, devrait décrocher le deuxième ticket aux dépens des Capverdiens, plombés par une différence de points défavorable (défaite 85-60 contre la Géorgie) même en cas d'exploit contre les Slovènes.



Même physionomie dans le groupe B à Manille, où la Serbie a un pied et demi au 2e tour après avoir confirmé sa victoire inaugurale en torpillant Porto Rico en première période (57-27 à la mi-temps, 94-77 au final). Sous l'impulsion de Nikola Jovic (17 points dont ⅗ à longue distance) et de Nikola Milutinov (12 points, 15 rebonds, 3 passes).



Les Serbes seront qualifiés en cas de succès contre le Soudan du Sud qui, comme le Cap-Vert, a ouvert son compteur victoire dans une compétition qu'il découvre (89-69 contre la Chine), mais devrait passer à la trappe après sa défaite inaugurale contre Porto Rico (101-96).



Programme 3e journée