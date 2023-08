Basket : Fatou Dieng prend sa retraite avec les "Lionnes"

Fatou Dieng et l'Equipe nationale, l’aventure s'arrête là. Dans un message sur son compte Instagram, l'internationale sénégalaise annonce la fin de son aventure avec les "Lionnes": « Clap de fin de l'une de mes plus belles aventures: ma carrière en Equipe nationale ».





La meneuse de 40 ans et récente vice-championne d'Afrique pour le dernier Afrobasket 2023 à Kigali (Rwanda) s’est adressé à tous ceux qui se sont «investis» pour qu'elle réussisse» sa carrière avec la balle orange.





« J'ai même forcé certains à la retraite pour qu'ils m'accompagnent dans cette aventure, merci pour votre soutien», écrit-elle.



« Je suis vraiment contente de savoir que cette médaille d'argent nous lie à jamais. Un groupe extraordinaire avec des personnes extraordinaires », ajoute Fatou Dieng.





« Je remercie la fédération et tous les gens de l'ombre. Vous ne nous avez pas tourné le dos quand les choses étaient compliquées. Enfin, je remercie ma famille. Je suis fière de vous avoir représentés où que vous soyez. Merci pour tout, car sans vous, je n'aurais pas eu le courage ni la confiance de revenir en Equipe nationale », écrit la joueuse de Bourges (France).