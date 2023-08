Basket – Finale aller N1 féminin : la Jeanne d’Arc défié l’ASC Ville de Dakar, ce samedi

La Jeanne d’Arc défie Ville de Dakar en finale aller de la phase 2 du National 1 féminin, ce samedi (18h00) au stade Marius Ndiaye. L’ASC Ville de Dakar tentera de gagner cette première manche pour garder ses chances de continuer sa série d’invincibilité en phase finale de National féminin.



Après ses sacres consécutifs en 2019, 2021 et 2022, la championne en titre se présentera favorite face à la JA.

Les JA women n’auront aucun complexe face aux filles du club de la municipalité. Ayant fait un brillant parcours cette saison, les protégées de Parfait Adjivon ont une belle occasion de défier la favorite, ASC Ville de Dakar.



La finale du National 1 féminin se jouera sous format de trois matchs. Deux manches (aller et retour) et un match d’appui appelé « belle », en cas de besoin pour départager les deux équipes.