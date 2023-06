Basket - Mouhamed Gueye drafté à la NBA, jouera pour les Atlanta Hawks

Mouhamed Gueye (21 ans – 2m11) jouera en NBA la saison prochaine. Gueye a été sélectionné jeudi au deuxième tour du repêchage de la NBA. Classé 39e, le Sénégalais commencera sa carrière professionnelle avec les Atlanta Hawks.





Après deux bonnes saisons avec les Washington Cougars, Guèye quitte le championnat universitaire pour l’élite. Choisi par les Charlotte Hornets, Mouhamed Gueye ne va pas démarrer sa carrière en NBA avec cette franchise. Il a été échangé aux Boston Celtics, qui l’ont envoyé aux Hawks.



D’ailleurs la franchise d’Atlanta a officiellement communiqué sur ses choix à la draft NBA 2023.



« Les Hawks ont choisi Kobe Bufkin à la 15e position, Seth Lundy à la 46e position, ont eu un accord avec Boston pour avoir les droits de draft de Mouhamed Gueye choisi à la 39e position) », peut-on lire sur le communiqué.



« Ils ont un enfant qui vient de commencer à jouer au basket, qui est plutôt bon et qui sera encore plus effrayant à l'avenir », a déclaré Gueye.



« Je viens de commencer. J'apprends encore beaucoup. Mon jeu sera différent dans trois ou quatre ans, c'est certain. … Mon jeu va passer au niveau supérieur, c'est sûr. Ce n'est que le début », a-t-il confié.



Mouhamed Gueye devient ainsi le deuxième sénégalais choisi à la draft après Khalifa Diop l’année dernière.