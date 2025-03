Basket - N1 Féminin : Pikine BC renoue avec le succès, SLBC enchaîne, DUC se qualifie au Final 8

La 9e journée du championnat National 1 Féminin de Basket s’est jouée ce samedi 8 mars 2025. Les équipes comme Pikine Basket Club, DUC et Saint-Louis Basket Club ont gagné.



Après cinq journées sans la moindre victoire, les Pikinoises ont enfin goûté au bonheur du succès pour ce neuvième chapitre, leur deuxième victoire de la saison. En effet, les partenaires de Fatou Seck Touré ont pris le dessus sur Mbour Basket Club (63-52). Un succès qui fera du bien à la formation banlieusarde dans son opération maintient.



Dans la poule B, le DUC a réalisé une très bonne opération avec sa victoire logique devant l'UCAD SC (80-47). Un succès qui permet aux Duchesses de se qualifier au Final 8, avec un bilan de huit victoires et une seule défaite.



Saint-Louis Basket Club a enchaîné une nouvelle victoire cette fois ci à domicile contre l'US EPT (49-28), une victoire importante pour Ndeye Sène et son équipe qui visent le Final 8.



Avec un bilan de quatre victoires et cinq défaites, SLBC occupe la 5e place du groupe B.