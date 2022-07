Basket – N1 féminin (Play-offs) : ASC Ville de Dakar et DUC en demies, SLBC décroche le match d’appui

Vainqueurs à l’aller, Ville de Dakar et DUC ont remis ça. Les favoris pour le titre ont sorti respectivement ISEG (55-45) et Jaraaf (59-58), en quarts de finale retour des play-offs.



Le DUC s’est ouvert les demi-finales en battant sur le fil une séduisante formation du Jaraaf (59-58). Une qualification que les duchesses doivent à Mbarka Diop, auteure d’un tir primé dans le money-time.



Battues par la Jeanne d’Arc à l’aller (55-50), les filles de Saint-Louis Basket se sont relevées de leur chute en prenant leur revanche à domicile. Les Saint-Louisiennes sont venues à bout des JA-women (59-56).



Après avoir égalisé, Saint-Louis BC se déplacera, le week-end prochain, à Dakar, pour jouer le match d’appui face à la JA. Le vainqueur de ce match d’appui décrochera son billet pour les demi-finales.



¼ de finale retour



Samedi 23 juillet 2022

SLBC / JA (55-50) 59 - 56



Dimanche 24 juillet 2022

Stadium Marius Ndiaye

ISEG / Ville Dakar (50-63) 45-55

Jaraaf / DUC (58-68) 58-59

ASFO / DBALOC (55-56) non programmé