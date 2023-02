Basket – N1 masculin : UCAD / DUC, duel des pensionnaires de Cheikh Anta Diop

Le parquet du stadium Marius Ndiaye accueille le choc des pensionnaires de l’Université Cheikh Anta Diop. Les deux équipes du temple du savoir, UCAD et DUC s’affrontent en match de la 3ème journée du championnat.



Promue cette saison, l’UCAD (6ème, 2 pts -19) défie l’ogre DUC (3ème, 4 pts +47). Le DUC est favori sur le papier, les hommes de Parfait Adjivon, qui sortent de 2 succès de suite, tenteront d’enchaîner une 3ème victoire de rang face aux promus. Mais attention à cette jeune équipe des étudiants de l’INSEPS, auteurs d’un bon match contre la JA lors de la 2ème journée (98-82).



Ce samedi, le leader JA (4 pts +53) reçoit US Rail (7ème, 2 pts -31) et son dauphin Ville de Dakar (2ème, 4 pts +47) rend visite au promu Larry Diouf (4ème, 3 pts -8).



Dans la poule A, Mermoz (1er, 4 pts +26), USO (2ème, 4 pts +25) accueille ce samedi UGB (8ème, 1pt -3) et Louga BC (3ème, 4 pts +8) sera aux prises avec ASFA (7ème, 2 pts).



Selon « Stades », les équipes du trio de tête se livreront à une bataille à distance pour le fauteuil. Tenante du titre, l’AS Douane (4ème, 2 pts +12) avec un match en retard, ira à l’assaut de SIBAC (5ème, 2 pts -30) ce samedi.



Le programme de la 3ème journée