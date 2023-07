Basket – N1 masculin (play-offs): DUC et JA complètent le tableau des demi-finales

DUC et Jeanne d’Arc ont validé leur billet pour les demi-finales des play-offs. Ils ont sorti respectivement l’USO (59-53) et l’UGB (92-75). Pour rappel, à l’aller le DUC s’était imposé (5950) et au retour l’USO a égalisé (60-58). Pour le troisième match appelé la « belle », le DUC n’a pas tremblé face aux Ouakamois. Les étudiants de l’UCAD se sont imposés (59-53).





L’UGB qui espérait s’offrir une place en demi-finale, a été écartée de la course par la Jeanne d’Arc. La JA a composté son billet pour les demies. L’équipe de la Jeanne d’Arc croisera le fer avec le DUC et l’AS Douanes jouera une place en finale face à l’ASC Ville de Dakar.