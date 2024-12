Basket-ball - Ligue africaine féminine: la Jeanne d’Arc s'impose d'entrée

L’équipe de la Jeanne d’Arc de Dakar a battu l’ASB Makomenos de la République démocratique du Congo sur le score de 57 à 34, ce samedi, au stadium Marius Ndiaye de Dakar lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue africaine féminine de basket-ball.



Repêchée au dernier moment, la Jeanne d'Arc de Dakar empoche sa première victoire et offre aux clubs sénégalais en lice leur seconde après celle de l'ASC ville de Dakar.



La JA est logée dans le groupe C avec le Rwanda Energy Group (Rwanda), le Ferroviario Maputo (Mozambique) et l’ASB Makomeno (RD Congo).



La Jeanne d’Arc jouera contre Ferroviario Maputo, lundi, à 18 h 00 GMT au stadium Marius Ndiaye.



Le tournoi a démarré, vendredi, avec la victoire de l’ASC Ville de Dakar contre l’équipe Forces armées et Police du Cameroun (57-54).





Les deux équipes partagent la poule A avec Al Ahly (Égypte) et Mountain of Fire et Miracles (Nigeria). Les Sénégalaises vont rencontrer les Nigérianes, dimanche à 18 h 00 GMT.