JOJ Dakar 2026 : sites opérationnels et dispositif sécuritaire en place, selon Mamadou Diagna Ndiaye

À la veille de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) se veut rassurant. Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 29 octobre, son président, Mamadou Diagna Ndiaye, a assuré que les sites sont opérationnels et que le dispositif sécuritaire est en place pour accueillir les quelque 2700 athlètes attendus.



Sur le volet sécuritaire, le président du COJOJ a mis en avant la coordination entre les différents services de l’État, notamment les forces de défense et de sécurité.



« Au niveau de Keur Ayo, nous avons une cellule qu’on appelle le Conseil national de sécurité JOJ. Toute la société militaire est représentée, que ce soit l’armée, la police, la douane et même le contrôle des prix, le contrôle économique », a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye.



Il a également évoqué la mise en place d’un système de partage rapide d’informations avec les pays frontaliers.



« Nous avons, au niveau des pays frontaliers, développé un système d’information rapide, presque en temps réel. Si vous visitez notre salle de sécurité, ils ont des écrans qui couvrent totalement l’ensemble du territoire national. (...) Les services de sécurité sont à jour », a-t-il assuré.



Le président du COJOJ a, en outre, souligné la collaboration entre les forces de sécurité sénégalaises et leurs homologues français et espagnols, notamment à travers des patrouilles mixtes.



Le village olympique et les sites jugés opérationnels



Au-delà de la sécurité, Mamadou Diagna Ndiaye a dressé un bilan positif des préparatifs sur les différents sites devant accueillir les compétitions.



Selon lui, le village olympique fonctionne « très bien » et « tous les sites ont été visités et validés ».

« Nous serons tous heureux de célébrer de belles choses. Le village, comme la présidente du Comité international olympique (CIO) l’a très justement indiqué, fonctionne très bien. La nourriture est excellente », s’est-il réjoui.



Le président du COJOJ a toutefois reconnu quelques difficultés techniques, notamment dans l’approvisionnement en énergie, tout en précisant qu’elles avaient été rapidement prises en charge.



« Quelques petits problèmes » ont été relevés au niveau de l’énergie, mais ils ont été « réglés immédiatement », a-t-il indiqué lors de cette conférence de presse tenue en présence de la présidente du CIO, Kirsty Coventry.



Mamadou Diagna Ndiaye a également insisté sur l’accompagnement dont le Sénégal a bénéficié tout au long du processus d’organisation, depuis l’ancienne administration jusqu’à l’équipe dirigeante actuelle.

Il a notamment salué le soutien de Kirsty Coventry dans les arbitrages et les différentes étapes de préparation des Jeux.



« Elle nous a apporté son soutien dans de nombreux arbitrages et sur de nombreux aspects de l’organisation », a-t-il souligné.



Pour le président du COJOJ, les JOJ ne doivent pas se limiter à la compétition et à la recherche de médailles. Ils constituent également une occasion pour les jeunes athlètes de se rencontrer, d’échanger et de partager leurs expériences.



« Les choses se passent vraiment très bien. Pour les jeunes, c’est fabuleux, parce qu’ils vont apprendre à se découvrir, à échanger leurs numéros de téléphone et à vivre ensemble », a-t-il expliqué.



Mamadou Diagna Ndiaye a également rappelé que l’esprit olympique repose sur le respect et le vivre-ensemble.



« Comme je l’ai toujours dit, ce n’est pas la victoire ou la mort, mais la victoire et la vie, parce que nous sommes ensemble. C’est ainsi qu’il faut voir les choses. Ce n’est pas la guerre », a-t-il déclaré.



Prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les JOJ Dakar 2026 seront le premier événement olympique organisé sur le continent africain. Les compétitions se dérouleront à Dakar, Diamniadio et Saly, avec la participation attendue d’environ 2700 athlètes.