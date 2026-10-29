JOJ Dakar 2026 : Kirsty Coventry remercie le Sénégal et annonce une cérémonie d’ouverture « fabuleuse »

La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, s’est réjouie de la dynamique positive entourant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. En marge d’une conférence de presse tenue ce jeudi 29 octobre, elle a salué l’ambiance au Village olympique, la qualité des installations et l’enthousiasme des jeunes athlètes à deux jours de la cérémonie d’ouverture.



« C’est un plaisir d’être ici avec vous tous. Ça y est, nous sommes enfin arrivés et nous sommes tellement heureux », a déclaré Kirsty Coventry, exprimant sa satisfaction à l’approche de cet événement sportif international.



La présidente du CIO a particulièrement insisté sur l’atmosphère qui règne au Village olympique, où elle dit avoir été marquée par la joie et l’énergie des athlètes.



« Nous venons de quitter le Village olympique et les athlètes sont tellement heureux. L’énergie est incroyable. J’ai même dit à mon équipe : est-ce qu’on peut simplement rester ici avec les athlètes ? Ils s’amusent tellement », a-t-elle confié.



Elle a également salué le nouveau visage du site, qu’elle juge remarquable après les aménagements réalisés pour accueillir les délégations.



La présidente du CIO a salué l’hospitalité sénégalaise. Kirsty Coventry a par ailleurs adressé ses remerciements au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’à l’ensemble des autorités sénégalaises, pour leur engagement et leur détermination à assurer la réussite des JOJ Dakar 2026.



Un spectacle attendu pour la cérémonie d’ouverture



À deux jours de la cérémonie d’ouverture, prévue le samedi 31 octobre, la présidente du CIO promet un beau spectacle.



« Nous étions sur le site hier pour quelques répétitions et c’était fabuleux. Je pense que vous allez assister à un spectacle incroyable », a-t-elle annoncé.



Confiante quant à la qualité des installations et au bon déroulement des compétitions, Kirsty Coventry a ainsi affiché son optimisme pour cette édition des JOJ, organisée pour la première fois sur le continent africain.



Les JOJ Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre dans les villes de Dakar, Diamniadio et Saly, avec la participation attendue d’environ 2700 athlètes.