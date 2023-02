Basket – éliminatoires Mondial 2023 : le Sénégal vise une troisième participation d’affilée

En terre égyptienne, la bande au capitaine Brancou Badio vise une 6ème participation à la Coupe du monde après 1978, 1998, 2006, 2014 et 2019. Le Sénégal vise une troisième participation d’affilée après les deux dernières éditions.



Les «Lions » logés dans le groupe F joueront trois matchs respectivement contre le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun. Le Sénégal affronte le Soudan du Sud ce vendredi 24 février 2023, à 16h30.



Au terme de la 6ème fenêtre, les équipes qui terminent première et deuxième des poules E et F, ainsi que la meilleure équipe classée 3ème, décrocheront les 5 places mises à la disposition des pays africains pour la Coupe du monde.



La Côte d’Ivoire, première équipe qualifiée

La poule E, basée à Luanda en Angola, est constituée de la Côte d’Ivoire (1ère, 14 pts +54), déjà qualifiée, de l’Angola (2ème, 12 +65), du Cap Vert (3ème, 11 pts +25), du Nigéria (4ème, 10 pts +32), de la Guinée (5ème, 8 pts -85) et de l’Ouganda (6ème, 8 pts -91).



La Coupe du monde masculine 2023 est prévue du 25 août au 10 septembre en Indonésie, au Japon et aux Philippines.



Programme 1ère journée

Poule F

Vendredi 24 février 2023 à Alexandrie

14h00 Cameroun / RD Congo

16h30 Soudan du Sud / Sénégal

19h00 Tunisie / Egypte