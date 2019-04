Basket : « l’actuelle FSBB est la pire de l’histoire »

El hadji Sarr, membre de la Plateforme pour le renouveau du basket sénégalais, a estimé que l’actuelle fédération de cette discipline est la pire de l’histoire, mettant en garde le président Me Babacar Ndiaye contre toutes modifications des textes.



« On s’est réuni pour préparer l’Assemblée générale du 07 avril qui a été malheureusement reportée pour la énième fois. Elle devrait de tenir depuis belle lurette. Lors de cette réunion, il était question d’examiner cette idée latente de la FSBB et de son président de vouloir modifier les textes à quelques mois de l’assemblée élective ».



«On a demandé à la Fédération de revenir à la raison. En tant qu’acteur du basket, nous ne pouvons pas lui permettre de faire ce que ses prédécesseurs n’ont jamais osé tenter. On ne peut pas accepter à quelques mois de son mandat d tripatouiller les textes », déclare M. Sarr.



El hadji Sarr a affirmé que leur volonté « ce n’est pas d’enlever l’actuel président, mais plutôt de mettre en place une bonne planification, car l’actuelle équipe est la pire de l’histoire du basket sénégalais ».



Cette Plateforme pour le renouveau du basket sénégalais a pour entre autres objectifs, de relancer la discipline et permettre aux acteurs d’y trouver leur compte, confie-t-il au journal Record.