Basket: la balle orange locale à l’heure du numérique

Le basket sénégalais à l’heure du numérique. Cette révolution digitale du basket sera matérialisée dans quelques jours entre la FSBB et la compagnie espagnole NBN23. Un partenariat qui permet à l’équipe fédérale de se professionnaliser dans le domaine de la digitalisation, rapporte le quotidien sportif « Stades ». Avec cette nouvelle ère numérique, il sera désormais possible de suivre le score des matchs du championnat en temps réel.





Licences, compétitions, calendriers, classements numérisés

Cette innovation technologique ne se limite pas exclusivement sur la visibilité, mais aussi de « numériser ses compétitions en disposant d’une base de données professionnelles où tous les clubs, équipes, joueurs, licences, compétitions, calendriers, classements, nominations des arbitres seront gérés par la plateforme de façon automatique et organisée », a fait savoir la fédération.



« Les officiels de table de marque utiliseront le système de marquage électronique pour couvrir les matchs numériquement et générer les statistiques en direct aussi bien que la feuille de match numérique », conclut la fédé, dont l’objectif final est de faire en sorte que d’ici la fin de l’année 2022, toutes les compétitions soient numérisées et puissent être suivies en direct partout dans le monde entier.