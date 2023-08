Basketball : Moustapha Gaye démissionne de son poste de Dtn

Moustapha Gaye a déposé sa démission pour convenance personnelle de son poste de Directeur technique national (DTN) sur la table de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB). Cette démission intervient au lendemain la finale de l’Afrobasket féminin perdue devant le Nigeria.





« Monsieur le président de la fédération sénégalaise de basketball, Je viens par ce message vous demander de me décharger de mes fonctions de directeur technique national pour des raisons personnelles. Tous mes remerciements et ma gratitude d’avoir pensé à moi pour cette fonction combien prestigieuse. Merci encore pour ces trois années de collaboration. Mes remerciements sincères à tous les membres du comité directeur et bonne chance pour l’atteinte de vos objectifs futurs », a signé Mamadou Moustapha Gaye dans un message qui a fait le tour des réseaux sociaux.





Un message que les dirigeants de la Fédération Sénégalaise de Basketball tardent à confirmer.

Connu pour son tempérament, Tapha Gaye a eu souvent des altercations avec ses joueurs. Après la finale perdue face au Nigeria, la meilleure meneuse de l’Afrobasket Cierra Dillard avait critiqué sur Instagram l’attitude Moustapha Gaye qu’elle accusait d’avoir lâché son équipe à la mi-temps de la finale.







Avant cet épisode, le coach avait eu une altercation avec la joueuse Fatou Pouye lors de la victoire des « Lionnes » devant le Cameroun. Un comportement jugé « désobligeant » par les supporters.





Selon des informations, FIBA Afrique aurait demandé à la FSBB de prendre des mesures à l’encontre de l’ex sélectionneur des « Lionnes ».



Affaire à suivre…