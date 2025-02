Bassirou Diomaye Faye : « L’élevage est bien plus qu’un secteur économique »

Le Président Bassirou Diomaye Faye a souligné ce samedi l’importance du secteur de l’élevage qui selon lui, est bien plus qu’un secteur économique. « L’élevage est bien plus qu’un secteur économique : il incarne nos traditions, notre résilience et notre ambition de souveraineté alimentaire », a déclaré le chef de l’Etat, lors de la 9e édition de la journée nationale dédiée à ce segment de l’économie à Kaolack dans le centre du pays.



S’adressant aux éleveurs à travers tout le territoire, le Président Diomaye a réaffirmé leur rôle central dans la vision d’un Sénégal souverain et prospère. « Vous êtes au cœur de notre vision pour un Sénégal souverain et prospère », a-t-il soutenu.



Il a par ailleurs appelé à une mobilisation collective en vue de bâtir un élevage compétitif et durable.



Le thème de cette journée porte sur : « La valorisation des produits d’origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire ».