Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré ce dimanche 29 novembre 2026 face aux journalistes que les tentatives de blocage imputées à l'Assemblée nationale n'ont produit aucun effet sur l'action gouvernementale et ne justifient aucune précipitation politique.



Il a salué la vitalité démocratique du Sénégal, où les divergences entre institutions se règlent dans le cadre juridique plutôt que par la confrontation violente. « Dans tous les cas, le dialogue des institutions au Sénégal est une réalité. Et c'est heureux d'avoir des divergences institutionnelles. Dans d'autres pays, ces contradictions sont réglées par la violence. Au Sénégal, on a une démocratie qui respire et qui vit. Cette démocratie est alimentée par ces contradictions des institutions, surtout quand ça touche le domaine juridique », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Le chef de l'État a ensuite relativisé la portée des initiatives parlementaires destinées à freiner l'exécutif, estimant qu'aucune d'entre elles n'a abouti. « Aucun des blocages qu'ils ont essayé de faire n'a abouti », a-t-il indiqué. Il a rappelé que les députés ont tenté de modifier la Constitution dans la hâte, sans succès, et qu'ils se sont également attaqués à plusieurs lois sans parvenir à leurs fins. Le président de la République a cité en exemple les textes budgétaires pour démontrer la continuité de l'action de l'État. « Ils ont essayé de bloquer la loi de finances rectificative : est-ce qu'on n'a pas de loi de finances rectificative ? Si. Ils ont bloqué la loi de finances initiale : est-ce qu'on aura une loi de finances initiale ? Oui. Donc, en définitive, de quoi se précipitent-ils jusqu'à en faire une obsession et, dès le 28 novembre, ils n'ont en tête que bientôt le 2 décembre ? », a interrogé le chef de l'État.



Il a souligné que les tensions autour du calendrier parlementaire n'entament en rien la conduite de son programme. « Je ne suis pas outré par l'Assemblée nationale jusqu'à en perdre le sommeil, parce que je suis en train de dérouler », a affirmé Bassirou Diomaye Faye.