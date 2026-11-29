Le président, les membres du bureau et l'ensemble des maires de l'Association des maires du Sénégal (AMS) ont exprimé leur vive émotion après la disparition de l'élu de la commune située dans le département de Bignona, selon un avis de décès diffusé par l'organisation. L'association a adressé ses condoléances à la famille de Sagar Coly, à ses proches et à ses amis, tout en formulant des prières pour le repos de son âme.
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