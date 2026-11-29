Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a affirmé ce dimanche 29 novembre 2026, lors d'un entretien avec des journalistes, que la dissolution de l'Assemblée nationale n'est soumise à aucune pression extérieure ni à une date avancée dans le débat public, mais reste une prérogative présidentielle guidée uniquement par l'intérêt du Sénégal.



Sur l'éventualité d'une dissolution de l'hémicycle, le président de la République a souligné que cette décision est encadrée par la Constitution et relevée par le Conseil constitutionnel selon des règles précises, tout en insistant sur son caractère exclusivement présidentiel. « La dissolution de l'Assemblée a été prévue par le Conseil constitutionnel dans des mesures bien structurées. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut commander et être servi, ce n'est pas une chose que l'on peut interdire à sa guise et il faut savoir que ce pouvoir n'a été destiné qu'à une seule personne pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Il a expliqué que toute décision éventuelle reposera sur une réflexion personnelle face à ses responsabilités. « Mais si jamais il me vient à l'idée de dissoudre l'Assemblée nationale, ce sera sur la base d'une seule question : pourquoi devrais-je le faire ? Est-ce sur un coup de colère ou est-ce qu'en le faisant je privilégie l'intérêt du Sénégal d'abord ? Une fois que je trouverai réponse à ces questions, en tant que président de la République face à mes responsabilités, et qu'il se trouve que dissoudre l'Assemblée est la solution, là… En tout cas, la dissolution de l'Assemblée nationale ne dépend du dire de qui que ce soit », a-t-il précisé.



Le chef de l'État a ajouté que ni les appels à la dissolution ni les oppositions à une telle mesure ne dicteront son choix. « Même si tout le monde me demande de dissoudre l'Assemblée et que moi, dans mon intime conviction, je trouve que ce n'est pas la peine de la dissoudre, je ne le ferai pas. Pareil si tout le monde disait que je ne dois pas la dissoudre et que moi je trouve que le faire est dans l'intérêt des Sénégalais, je vais la dissoudre. Chacun est libre de s'exprimer à ce sujet mais à la fin, l'arbitrage que je vais faire, c'est de savoir si l'intérêt du Sénégal est pris en compte », a affirmé le président de la République.



Interrogé sur la date du 2 décembre 2026 évoquée par certains observateurs pour une dissolution, Bassirou Diomaye Faye a indiqué que le calendrier constitutionnel fixe simplement le moment à partir duquel cette option devient juridiquement possible, sans imposer d'automatisme. « Le 2, le 12, quelle que soit la date jusqu'en janvier, si jamais je constate que les textes le permettent, car même si je voulais la dissoudre là maintenant ce serait impossible, donc c'est mieux d'attendre l'échéance pour l'envisager. C'est une question de date, mais en mettant toujours en avant l'intérêt du pays », a-t-il expliqué.



Il a ajouté que la décision ne sera pas influencée par des spéculations politiques, tout en reconnaissant aux acteurs de l'opposition, du parti au pouvoir, de la société civile et aux citoyens le droit d'apprécier le jeu politique et ses règles. « Jusque-là les opinions diffèrent sur ce sujet de dissolution, mais la seule voix qui compte dans tout ça, c'est ma volonté, et elle ne sera basée sur l'argument d'aucun parti mais sur l'intérêt des Sénégalais », a-t-il soutenu.