Bassirou Diomaye Faye entend organiser les assises regroupant les professionnels de la justice

Dans son adresse à la Nation à la veille du 64 ème anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal, le Président Bassirou Diomaye Faye compte réconcilier la justice sénégalaise avec son peuple. Ainsi, il a annoncé les assises regroupant les professionnels du secteur.



« Pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu’elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j’entends organiser des assises regroupant les professions du métier (magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice), les professeurs d’université et les citoyens pour identifier des pistes de solution aux problèmes de la justice », a fait savoir Bassirou Diomaye Faye.



Selon lui, suite aux péripéties que le pays a vécu depuis l’indépendance (en 1960) , le moment est venu d’en tirer les leçons. De ce fait, il entend convoquer de larges concertations avec la classe politique et la société civile.



Notamment sur : « La réforme du système électorale notamment ; Le remplacement de la CENA par une Commission électorale nationale indépendante (CENI) avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives ; La rationalisation du nombre de partis politiques, ainsi que leur financement ; L’inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d’identité », a-t-il listé.



Par ailleurs, a rassuré Diomaye Faye, « Dans la quête d’un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j’entends instaurer une gouvernance vertueuse, fondée sur l’éthique de responsabilité et l’obligation de rendre compte ».