Bassirou Diomaye Faye exige l’accélération des programmes de logement et la tenue d’un Conseil interministériel

Lors du Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé que l’accès à un logement décent et abordable demeure une préoccupation majeure des Sénégalais, surtout des ménages. Le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre de prendre toutes les mesures et dispositions idoines, en vue « d’accélérer la mise en œuvre des programmes de construction de logements sur l’étendue du territoire national ».



Il a instruit le Gouvernement de veiller à une « maitrise préventive de l’accès au foncier à travers la montée en puissance des actions de la Société d’Aménagement foncier et de Restructuration urbaine (SAFRU) », mais également le « développement complémentaire de nouveaux projets innovants par la SN HLM et la SICAP SA, notamment ».



En outre, il a engagé le Secrétaire d’Etat chargé du Logement, de veiller à un « meilleur encadrement des projets d’aménagement et de construction de logements initiés par les coopératives d’habitat, en s’attachant à un contrôle systématique de la réalisation des voies et réseaux divers et des équipements collectifs et à leur cohérence avec la réalisation des grandes infrastructures publiques ».



Par ailleurs, le chef de l’Etat a abordé la nécessité d’une évaluation des missions et actions du Fonds de l’Habitat Social (FHS) afin de conforter sa véritable place comme instrument-levier de promotion de l’accès au logement.



Vers un Conseil interministériel sur le Logement



Dans cette dynamique, le Président Faye a demandé au Secrétaire d’Etat chargé du Logement, en liaison avec le ministre de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales et le ministre des Finances et du Budget, d’engager des concertations avec les acteurs publics (Caisse de Dépôts et de Consignations et Banque de l’Habitat du Sénégal) et privés du secteur financier, en vue d’asseoir un « système de financement efficace du logement au Sénégal ».



Enfin, le président de la République a souligné l’importance d’accentuer la « réalisation de programmes de logements dans les régions, notamment dans les pôles universitaires », et a demandé au Premier ministre de tenir prochainement un Conseil interministériel sur le Logement.

