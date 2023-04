Bassirou Diomaye Faye visé par 3 chefs d'accusation

Bassirou Diomaye Faye de Pastef, qui était activement recherché par la Division des investigations criminelles (Dic), a été finalement arrêté vendredi soir devant la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID).



Le Secrétaire général du Parti Pastef/Les Patriotes, Bassirou Diomaye Faye a été arrêté devant la DGID. Et selon le leader de Pastef, Ousmane Sonko, il lui serait reproché sa dernière publication-Facebook sur le comportement de certains magistrats.



Il est poursuivi provisoirement pour trois chefs d’accusation : outrage à magistrats, diffamation envers un corps constitué et diffusion de fausses nouvelles.



Après son interrogatoire dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles, prévu d’un moment à l’autre, Bassirou Diomaye Faye pourrait être placé en garde à vue.