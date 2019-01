Bataille rangée des Apéristes de Linguère: 6 blessés et 5 militants proches d'Aly Ngouille Ndiaye arrêtés

La bataille rangée dans le camp présidentiel se poursuit. Après celle de Mbao qui a opposé les partisans du maire Abdoulaye Paye et ceux du Directeur général (Dg) de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), Abdou Karim Sall, c’est autour de Linguère.



En effet, les militants du ministre Aly Ngouille Ndiaye et ceux de Samba Ndiobène Kâ, Directeur général de la société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta (Saed) se sont embrouillés. Les deux parties se sont venues aux mains pour solder leurs comptes lors d’une rencontre entre les deux tendances. La confrontation a fait au moins six (6) blessés.



Alertée, la gendarmerie de la localité a procédé à l’arrestation de cinq (5) militants proches du ministre de l’intérieur. Ils ont été placés en garde à vue et seront présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Louga, ce lundi.