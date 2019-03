Battue par Sonko à Ziguinchor, Benno fait son autopsie

«Sur notre défaite à Ziguinchor, nombre de personnes ne cessent de parler de vote effectif, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne crois pas non plus qu’il soit la clé de la victoire de la coalition Sonko Président», a déclaré Dr Georges Mansaly, un des responsables de l’Alliance pour la République (Apr) à Ziguinchor.



Dr Mansaly qui participait vendredi à une rencontre de la coalition présidentielle, laquelle avait perdu face à «Sonko Président », tentait de faire faire une introspection avec ses camarades afin de rectifier la donne.



Et le facteur principal, selon lui, relève de la responsabilité des leaders de leur coalition dans cette partie du Sénégal : «Nous étions plutôt dans une logique de tendances et nous avons passé tout le temps à se taper dessus. Il n’y avait ni cohésion ni engagement. Au niveau de l’Ucs, les principaux responsables ont négligé certaines choses notamment les départs de nombre de leurs militants et responsables politiques dans les quartiers… C’est au dernier moment que nous avons vu que des responsables de ce parti ont des comportements fractionnistes».



Quant au Directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales (Crous) de Ziguinchor, le Dr Mamadou Diombéra, il soutient que l’heure est venue de tirer les leçons de cette défaite et de se préparer pour l’avenir.



«Nous allons redoubler d’efforts pour une meilleure prise en charge des préoccupations de nos populations», conclut-il.