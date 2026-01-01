En Iran, un premier mort enregistré après des manifestations qui s'étendent hors des murs de Téhéran

La matinée du mercredi 31 décembre 2025, pourtant décrétée comme chômée, avait commencé dans le calme, à Téhéran mais aussi en province. Mais, très vite, à la mi-journée, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays, notamment à Hamedan, Ispahan, Shiraz, Fassa ou Kouhdasht. À la tombée de la nuit, les manifestations se sont étendues à d’autres villes encore, près d’une trentaine, auxquelles de nombreux jeunes ont participé.



Dans la localité de Fassa, dans le centre du pays, la police anti-émeute est intervenue avec violence pour disperser des manifestants qui avaient attaqué la préfecture. Quatre personnes ont été arrêtées.



À Kouhdasht, à l’ouest de l'Iran, les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et d’armes à feu contre les manifestants. Selon les autorités, un jeune membre des Bassidji, une milice islamique affiliée aux Gardien de la Révolution, a été tué « alors qu’il défendait l’ordre public ». Cité par la télévision d'État, Saïd Pourali, vice-gouverneur de la province du Lorestan où se trouve Kouhdasht, a ajouté que « 13 policiers et membres du Bassidji ont été blessés par des jets de pierre ».



Multiplication des arrestations

Sur les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, des tirs dans d’autres villes sont audibles alors que les manifestants scandaient des slogans contre la dictature ou en faveur du retour de la monarchie.